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Два дизайнера из Красноярска представят свою коллекцию на Московской неделе моды

Главная Общество
Красноярск
09:10 16 Июня 2022
общество, красноярск, москва, мода
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На Московской неделе моды, с 20 по 26 июня, Красноярск будут представлять дизайнеры Юлия Нейвирт и Анна Полякова.

Московская неделя моды пройдёт сразу на нескольких площадках. Главной станет парк «Зарядье». Коллекции представят около 120 дизайнеров, отобранных экспертным советом.

Дизайнеры отбирались в соответствии с критериями конкурсного отбора: авторская самобытность, новизна концепции, чётко сформулированная философия и идентичность бренда. Каждый дизайнер должен был иметь три полноценные коллекции, сообщает Telegram-канал Московской недели моды.

Участники, соответствующие критериям, также получили возможность представить свои коллекции на ВДНХ и Тверской площади. На модные показы смогут посмотреть все желающие. Помимо показов Московская неделя моды включит деловую программу, лекции, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы.

ANNPOLYAKOVA — бренд из Красноярска. Дизайнер бренда Анна Полякова создаёт модную сказку из холодных краёв, она вдохновляется культурным кодом Сибири и вместе с тем работами авангардистов прошлого века.

Два дизайнера из Красноярска представят свою коллекцию на Московской неделе моды

В Коллекции для Московской недели моды бренд показывает исконные кафтаны и рубахи в новом звучании. Платья абстрактного кроя передают антрацитовое сияние сибирского неба и бурные воды мощного Енисея. Стеганые ватники трендового ярко-розового цвета и цвета электрик возвращают к традициям в новом воплощении. Металлический блеск указывает на внутреннюю силу, готовую вырваться наружу.

Iuliia Neivirt — тоже бренд из Красноярска. Основательница — Юлия Нейвирт лично общается с клиентами, запрашивает мерки и создает индивидуальную и неповторимую работу для каждого.

Два дизайнера из Красноярска представят свою коллекцию на Московской неделе моды

Вещи для коллекции Московской недели моды создавались вручную, они сочетают в себе кашемировые жаккарды, переплетения нежнейшей пряжи с чешским бисером и натуральными камнями, нежное макраме и фактурные узоры авторского исполнения. Юлия говорит, что, когда вещи делаются мастером вручную, создать два одинаковых вязаных кардигана, свитера или платья невозможно — каждая работа уникальна и неповторима.

Российские фэшн-любители смогут посмотреть показы Московской недели моды во время прямой онлайн трансляции на сайте.

Скоро будет объявлено точное расписание показов.

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