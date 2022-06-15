Глава Красноярска Сергей Еремин отказался отвечать на вопрос о втором сроке

Во время выезда мэра Красноярска на строительство дорожной развязки на Николаевском проспекте ему задали вопрос о втором сроке на посту мэра.

Видео с вопросом и ответом мэра опубликовали красноярские телеканалы в социальных сетях.





«Ну если позволите, отвечу вам философско-уклончиво. Моя позиция в жизни — делай, сколько можешь сил, добра и счастья. В каком статусе, где бы я ни находился — я буду до конца жизни этим заниматься. Это мое жизненное кредо. А все-таки сегодня позвольте мне один раз в жизни прибегнуть к непопулярной мной мере и просто-напросто не ответить», — ответил Сергей Еремин телевизионщикам.

Фото: скриншот с видеозаписи