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Глава Красноярска Сергей Еремин отказался отвечать на вопрос о втором сроке

Главная Общество
Красноярск
17:13 15 Июня 2022
государство и власть, мэр, красноярск, общество, выборы
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Во время выезда мэра Красноярска на строительство дорожной развязки на Николаевском проспекте ему задали вопрос о втором сроке на посту мэра.

Видео с вопросом и ответом мэра опубликовали красноярские телеканалы в социальных сетях.



«Ну если позволите, отвечу вам философско-уклончиво. Моя позиция в жизни — делай, сколько можешь сил, добра и счастья. В каком статусе, где бы я ни находился — я буду до конца жизни этим заниматься. Это мое жизненное кредо. А все-таки сегодня позвольте мне один раз в жизни прибегнуть к непопулярной мной мере и просто-напросто не ответить», — ответил Сергей Еремин телевизионщикам.

Фото: скриншот с видеозаписи

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