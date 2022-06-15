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В Железногорске 7-летний ребёнок после ссоры с родителями сам уехал с дачи

Главная Общество
Красноярск
17:56 15 Июня 2022
общество, происшествия, железногорск, ребенок
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В Железногорске 7-летний ребёнок ушёл с дачи.

14 июня в вечернее время в дежурную часть обратилась железногорка. Она рассказала, что с территории садового участка ушёл её сын. Родители пояснили, что отругали ребёнка за то, что он взял без разрешения спички и пытался их поджигать, мальчик обиделся и выбежал за территорию участка. 1,5 часа они сами пытались найти сына, но безрезультатно.

Сотрудники ППСП опросили сотрудницу торговой точки, расположенной рядом с садоводческим кооперативом. Они выяснили, что похожий по приметам мальчик садился в автобус, который едет в город. Правоохранители отправились по адресу проживания семьи и в одном из соседних дворов они обнаружили мальчика, который качался на качелях, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ребёнка передали родителям и сотрудникам ОДН. Оказалось, что после ссоры, он отправился на остановку и с одной пересадкой доехал до своего двора, преодолев почти 8 километров. Ехал он бесплатно, объясняв тем, что он ещё не школьник.

Инспекторы по делам несовершеннолетних с родителями провели профилактическую беседу. Им вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут представлять опасность для ребёнка.

Фото: © 24.мвд.рф 

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