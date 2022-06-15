В Курагинском районе бухгалтер сельсовета незаконно перечислила себе более 4 млн рублей

Главного бухгалтера одного из сельсоветов Курагинского района подозревают в мошенничестве, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что подозреваемая 1973 года рождения, являясь бухгалтером учреждения, с 2017 по 2021 год незаконно перечислила на свой расчётный счёт более 4 млн рублей.

Женщина изготовила поддельные платёжные поручения. Туда она вносила недостоверные данные о проведённых работах по договорам, заключённым на ремонт дорог с несуществующими фирмами. В платёжных документах бухгалтер указывала свой расчётный счёт.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович