Глава Красноярска рассказал о ходе строительства новой развязки в Октябрьском районе

Глава Красноярска Сергей Еремин посетил строительство развязки, которая свяжет улицу Киренского с Николаевским проспектом.

Строители уже приступили к финальной части обустройства улицы Байкитской и ко второму этапу благоустройства улицы Волочаевской. 15 июня мэр краевой столицы проинспектировал объекты. Строители уже начали укладку асфальта.

По контракту работы должны завершиться в октябре 2022 года. Но подрядчик заявил об открытии движения для транспорта уже к сентябрю. Параллельно будет проводить благоустройство вдоль открытых дорог.

— Оба объекта обеспечат полноценную связь улицы Киренского с Николаевским проспектом, а уже от него – с Копылова, центром города и правым берегом. Работы по оптимизации движения на кольцевой развязке в конце Байкитской позволит вывести на ЖК "Орбита" и улицу Киренского. Поставил задачу главе района, как только будут готовы контуры пешеходных связей, пройти всё пешком, оценить комфорт. А то бывает – на схеме всё хорошо, а когда ножками проходишь – другое дело, — говорит мэр.