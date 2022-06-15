Скидка 10% предоставляется пассажирам, отправляющимся в поездку на поезде дальнего следования в День рождения

Пассажиры, отправляющиеся в поездку в день рождения, могут сэкономить 10% от стоимости билетов в поезда дальнего следования для себя и трех попутчиков. Стать участником специальной акции «В День рождения лучше поездом!» можно за неделю до даты и в течение недели после.

Предложение распространяется на все виды вагонов («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) поездов дальнего следования внутригосударственного следования, отправляющихся с 15 июня.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

Обо всех действующих акциях можно узнавать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», а также в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом».

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД