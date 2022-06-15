ООО «УСК «Сибиряк» заплатит 8,7 млн рублей за незаконную добычу недр

ООО «УСК «Сибиряк» попалась на незаконной добыче полезных ископаемых (суглинок) на самовольно захваченном земельном участке. Нарушение выявила красноярская природоохранная прокуратура.

Работы производились без лицензии на пользование недрами. Вред, причинённый окружающей среде - 7,9 млн рублей, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с общества вреда, возложении обязанности прекратить добычу ископаемых и освободить незаконно занятые участки. Суд требования прокурора удовлетворил.

Также организация привлечена по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа в 800 тыс. рублей.

Противоправная деятельность прекращена, штраф оплачен.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко