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С 1 июля в Красноярском крае увеличатся тарифы на коммунальные услуги

Главная Общество
Красноярск
13:35 15 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, увеличение, оплата, жкх
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С 1 июля в Красноярском крае изменятся тарифы на коммунальные услуги - отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электрическая энергия, газ, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Рост платы за коммунальные услуги ограничен предельным индексом, так, для муниципальных образований г. Красноярск и г. Канск – 6,7 %, для всех остальных муниципальных образований – 4 %. То есть, рост платы по комплексу коммунальных услуг в территориях региона по отношению к декабрю 2021 года увеличится не более чем на 4 %, на 6,7 % - в Красноярске и Канске.

Разницу между платой в границах предельного индекса и начисленной платой за коммунальные услуги по тарифам компенсируют за счёт средств краевого бюджета.

Ежегодно в краевом бюджете предусматриваются субвенции муниципальным образованиям на реализацию мер по ограничению роста платы за коммунальные услуги.  Жители, имеющие льготные статусы (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и другие), тоже получают господдержку из краевого бюджета. Жители пользуются субсидией и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При повышении тарифов на коммунальные услуги размер социальных гарантий также увеличивается. Перерасчет соцвыплат производится автоматически, то есть дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков 

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