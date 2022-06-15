10 очагов возгораний зафиксировано в лесах Красноярского края

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 60,3 га. Очаги возгораний действовали в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Абанском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

На 15 июня в Красноярском крае действуют 10 лесных пожаров на площади 194 га, сообщается на сайте регионального правительства. Остановлено распространение огня на площади 133 га. Ликвидируют пожары 255 человек и 19 единиц техники.

На севере Красноярского края усилили лесопожарную группировку из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов. Туда направили более 60 десантников-пожарных, которые будут базироваться в Богучанском и Кежемском районах.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок