В Красноярске на пляже у Октябрьского моста запрещают купаться

Официальный пляж у Октябрьского моста уже начал работу, но купаться там нельзя, отмечают специалисты Татышев-парка, потому что пока нет заключения Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным правилам и нормативам.

Кроме этого, вода в Енисее ещё и холодная и даже у самого опытного пловца может свести мышцы. На днях спасателям удалось спасти двоих мальчишек. Но может быть и так, что в нужный момент они могут не оказаться рядом. Кстати, недавно, на протоке в районе острова Татышев в Красноярске утонул 15-летний подросток. Он вместе с двумя приятелями пытался переплыть протоку и не рассчитал силы.

Напомним, в Красноярском крае допущено к эксплуатации 5 пляжей: озеро-парк «Емельяновское», в Шарыповском районе на озере Инголь – оздоровительный лагерь «Солнышко», два городских пляжа на Кантатском водохранилище в Железногорске, пляж «Бархат-парк» в Березовском районе.