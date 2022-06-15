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В Красноярске на пляже у Октябрьского моста запрещают купаться

Главная Общество
Красноярск
11:51 15 Июня 2022
общество, красноярск, енисей, запрет
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Официальный пляж у Октябрьского моста уже начал работу, но купаться там нельзя, отмечают специалисты Татышев-парка, потому что пока нет заключения Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным правилам и нормативам.

Кроме этого, вода в Енисее ещё и холодная и даже у самого опытного пловца может свести мышцы. На днях спасателям удалось спасти двоих мальчишек. Но может быть и так, что в нужный момент они могут не оказаться рядом. Кстати, недавно, на протоке в районе острова Татышев в Красноярске утонул 15-летний подросток. Он вместе с двумя приятелями пытался переплыть протоку и не рассчитал силы.

Напомним, в Красноярском крае допущено к эксплуатации 5 пляжей: озеро-парк «Емельяновское», в Шарыповском районе на озере Инголь – оздоровительный лагерь «Солнышко», два городских пляжа на Кантатском водохранилище в Железногорске, пляж «Бархат-парк» в Березовском районе. 

Всего в этом сезоне планируется открыть 24 пляжа. 

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev 

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