15 июня
Красноярск
погода +26 °C
57.09
 
€ 59.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 350 объектов

Главная Общество
Красноярск
16:20 15 Июня 2022
улицы, цветы, красноярск, общество, центр
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

На сегодня в Центральном районе цветами оформили свои объекты 352 организации. 167 пока находятся в работе.

Первыми украсили здания владельцы кафе и ресторанов на главных улицах. Они установили кашпо на подоконники и отгородили уличные столики от проезжей части цветочными композициями, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 350 объектов

Свои объекты оформляют и некоммерческие организации.

— Особое внимание уделяем организациям, работающим в зоне перекрытия в рамках проекта «В центре Мира». Им рекомендовано использовать натуральные материалы, отдавать предпочтения цветам красного и белого оттенков. Самое главное, чтобы оформленные объекты смотрелись аккуратно и органично вписывались в облик улиц района, – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Курагинском районе бухгалтер сельсовета незаконно перечислила себе более 4 млн рублей

В Курагинском районе бухгалтер сельсовета незаконно перечислила себе более 4 млн рублей

15 Июня 2022 г.
Махинациями она занималась с 2017 по 2021 год
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Еремин отказался отвечать на вопрос о втором сроке

Глава Красноярска Сергей Еремин отказался отвечать на вопрос о втором сроке

15 Июня 2022 г.
Видео с вопросом мэру опубликовали красноярские телеканалы в социальных сетях
Новости Красноярска: 16 июня в Красноярском крае ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

16 июня в Красноярском крае ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

15 Июня 2022 г.
В центральных районах местами пожарная опасность IV класса
Новости Красноярска: ООО «УСК «Сибиряк» заплатит 8,7 млн рублей за незаконную добычу недр

ООО «УСК «Сибиряк» заплатит 8,7 млн рублей за незаконную добычу недр

15 Июня 2022 г.
Вред, причинённый окружающей среде - 7,9 млн рублей
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

15 Июня 2022 г.
Загрязняющие вещества не зафиксированы
Новости Красноярска: Глава Красноярска рассказал о ходе строительства новой развязки в Октябрьском районе

Глава Красноярска рассказал о ходе строительства новой развязки в Октябрьском районе

15 Июня 2022 г.
Строительство данной развязки позволит равномерно распределить трафик на транспортном узле
Новости компаний
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

14 Июня 2022 г.
Количество билетов ограничено
Новости Красноярска: В Красноярском крае открыли 5 пляжей

В Красноярском крае открыли 5 пляжей

14 Июня 2022 г.
Всего в этом сезоне планируется открыть 24 пляжа
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

12 Июня 2022 г.
Накануне в Канском районе Красноярского края пропали двое братьев. Как рассказал их отец, мальчишки 11 и 14...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru