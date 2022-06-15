В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 350 объектов

На сегодня в Центральном районе цветами оформили свои объекты 352 организации. 167 пока находятся в работе.

Первыми украсили здания владельцы кафе и ресторанов на главных улицах. Они установили кашпо на подоконники и отгородили уличные столики от проезжей части цветочными композициями, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Свои объекты оформляют и некоммерческие организации.