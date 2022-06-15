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В Красноярске снесут летнее кафе возле парохода «Святитель Николай»

Главная Общество
Красноярск
11:15 15 Июня 2022
общество, красноярск, кафе, здание, суд
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Владелец кафе пытался оспорить решение суда, но жалоба была возвращена. объект придётся снести. Решение Центрального районного суда по иску прокурора вступило в законную силу.

Тяжбы начались несколько месяцев назад. ООО «Сибэкономстрой» самовольно возвело на набережной сооружение, где планировало открыть кафе. Было установлено, что конструкция закрывает вид на Енисей, находится рядом с памятником «Пароход «Святитель Николай». Построен павильон без разрешений. При этом владелец утверждал, что он арендовал землю до 2054 года, а проект кафе городские власти утвердили.

Незаконное сооружение на набережной владелец демонтирует в ближайшее время, либо это будет сделано силами города в присутствии судебных приставов, а счёт предъявят предпринимателю.

Фото: © t.me/zaitsev24

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