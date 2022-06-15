В Красноярске проект ремонта здания Центра СПИД получил положительное заключение

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект ремонта здания «Центра СПИД», сообщил в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

— Объект является памятником, поэтому стоит непростая задача - сохранить историю и сделать условия в медучреждении комфортнее, пишет он. — В планах не только привести в порядок здание на ул. Карла Маркса, но и проектирование и строительство современного «Центра СПИД» в Красноярске. Будем пытаться предусмотреть на это средства в краевом бюджете на 2023-2025 гг.