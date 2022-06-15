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«Полюс» передал ФМБА России почти 2 тонны медицинских средств

Главная Общество
Красноярск
11:10 15 Июня 2022
препараты, предприятие, помощь, медицина
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Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника – золотодобывающая компания «Полюс» оказала Федеральному Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА России содействие в приобретении медицинских средств на сумму 9,5 млн. рублей.

«Полюс» и ФМБА России плодотворно сотрудничают. Коллектив врачей медучреждения не раз подтверждал свой высокий профессионализм, работая на производственной площадке компании в Северо-Енисейском районе. Сегодня в честь наступающего профессионального праздника «Полюс» оказал поддержку в приобретении медицинских средств для ФМБА на сумму 9,5 миллионов рублей. Медучреждение получило 59 позиций различных препаратов.

– Наши взаимоотношения с компанией "Полюс" – это уже добрая традиция, которая укрепилась в 2020 году на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Тогда мы проработали вместе довольно длительное время. Сегодня нам, несомненно, очень приятно получить от наших друзей поздравления и подарок – почти 2 тонны медицинских средств для нужд нашего учреждения, - отметил Борис Баранкин, генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

В свою очередь директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярска» Никита Смирнов поздравил врачей ФМБА и отметил, что для «Полюса» как для крупной добывающей компании важно работать с флагманом, одним из лидеров медицины не только в Сибири, но и в России в целом.

«Полюс» передал ФМБА России почти 2 тонны медицинских средств

- Отрадно иметь такого надежного партнера в лице ФМБА. Мы надеемся, что эти товарищество, дружба и нацеленность на работу будут продолжаться и в будущем. Для нас действительно большая честь поздравить вас и все медицинское сообщество Красноярского края в вашем лице с профессиональным праздником. Это ответственная важная профессия, и последние события еще раз показали ее высокую значимость. Желаем вам профессиональных успехов!

Отметим, что ранее «Полюс» передал ФМБА ряд оборудования, которое сегодня успешно работает в медучреждении: аппараты искусственной вентиляции легких, гемодиализные аппараты «Искусственная почка», средства индивидуальной защиты.

«Полюс» передал ФМБА России почти 2 тонны медицинских средств

Фото: АО «Полюс Красноярск»
По материалам АО «Полюс Красноярск»

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