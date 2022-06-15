В Красноярске наградили Романа Назарова за спасение утопающих

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю наградили Романа Назарова, спасшего тонувших людей.

Напомним, в конце мая Роман на левобережной набережной Красноярска помог выбраться из воды мальчику, который упал в Енисей, когда катался на самокате. Также были спасены мать мальчика и прохожий, пытающийся вытащить ребёнка из воды.

Как пишут на сайте ведомства, Романа Назарова наградили благодарственным письмом за грамотные и самоотверженные действия, активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческих жизней.

Роман рассказал, что, услышав материнский крик, сразу кинулся на помощь на инстинкте. Дальше он действовал по ситуации.