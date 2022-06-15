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В Красноярске наградили Романа Назарова за спасение утопающих

Главная Общество
Красноярск
10:00 15 Июня 2022
общество, красноярск, вознаграждение, спасение, ребенок
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В ГУ МЧС России по Красноярскому краю наградили Романа Назарова, спасшего тонувших людей.

Напомним, в конце мая Роман на левобережной набережной Красноярска помог выбраться из воды мальчику, который упал в Енисей, когда катался на самокате. Также были спасены мать мальчика и прохожий, пытающийся вытащить ребёнка из воды.

Как пишут на сайте ведомства, Романа Назарова наградили благодарственным письмом за грамотные и самоотверженные действия, активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческих жизней.

Роман рассказал, что, услышав материнский крик, сразу кинулся на помощь на инстинкте. Дальше он действовал по ситуации.

— Когда уже грелись в машине, пили чай, я пытался как-то разрядить обстановку. Увидел, что мальчик улыбается и сразу как камень с души упал, плакать хотелось, если честно, - добавил он. 

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