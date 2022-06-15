В Ергаках стало больше туристов

За прошедшие выходные регистрацию в визит-центре парка «Ергаки» прошли 340 человек.

Популярны официальные туристические маршруты: хребет «Ергаки», экологические тропы «Каменный город» и «Тропа сибирского охотника», на озере Радужном.

В парке готовы все туристические базы и палаточные лагеря, завершается благоустройство палаточного лагеря «Перекрёсток», где оборудованы деревянные настилы для палаток, домики, места для умывания, установлена электростанция. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

В дирекции парка просят туристов не отклонятся от основных туристических маршрутов. Важно следовать только по маркированным тропам и не останавливаться вне туристических стоянок.

— С каждым годом мы отмечаем рост числа туристов. В летний сезон инспекторский состав в парке переведён на усиленных режим - оперативные группы патрулируют маршруты, дежурят на туристических стоянках. Планируя свой визит, необходимо обязательно пройти регистрацию в МЧС и визит-центре парка, - говорит Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © Михаил Вершинин / ergaki-park.ru