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Многодетные семьи могут отправиться в путешествие на поезде со скидкой 15%

Главная Общество
Красноярск
16:55 14 Июня 2022
поезда, поездка, транспорт, семья, железные дороги, акция
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Семьи с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста, могут стать участниками акции «Большая семья» и приобрести билет на поезд с 15-процентной скидкой. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов семьи.

Акция распространяется на купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющиеся в поездки с 15 июня по внутригосударственным маршрутам.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо иметь статус участника программы лояльности «РЖД Бонус». Зарегистрироваться  можно самостоятельно на сайте rzd-bonus.ru или в любой кассе дальнего следования компании АО «ФПК».

Оформить проездной документ по специальной цене можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования.

Скидка не суммируется с другими специальными тарифами и скидками.

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», а также в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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