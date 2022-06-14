В Красноярском крае АО «Сибагропромстрой» и ООО «Чистый город» заплатят 69 млн рублей за несанкционированное захоронение ТКО

В Красноярском крае по требованию прокуратуры с двух компаний (АО «Сибагропромстрой» и ООО «Чистый город») взыскано 69 миллионов рублей за ущерб почве.

Прокуратурой установлено, что «Сибагропромстрой» осуществило несанкционированное захоронение ТКО и хвостов, принятых и образованных «Чистым городом».

Почвам причинён ущерб 69 млн рублей, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Ведомство направило в суд иск с требованием возместить ущерб и осуществить выемку захоронённых ТБО.

Суд требования прокурора удовлетворил. С организаций взыскана сумма ущерба.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких