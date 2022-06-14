В Шушенском на фестивале «МИР Сибири» выступят артисты из разных стран

Организаторы опубликовали список звёзд музыкальной программы «МИРа Сибири».

Праздник музыки и ремёсел пройдёт в Шушенском с 7 по 10 июля.

Концерты приглашённых звёзд впервые разделены на четыре дня. На главной сцене выступят: группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, соул-певица Элида Алмейда из Кабо-Верде, джазовый коллектив Seven Eight Band, израильская певица Shiran.

Ранее в числе главных звёзд уже называли Сергея Старостина и арт-квартет Тима Дорофеева, группы Uzoritsa, Namgar и Khoomei Beat, белорусский государственный ансамбль «Песняры», проект Тины Кузнецовой Zventa Sventana.

— Несмотря на сложную логистику, организаторам удалось сохранить международную составляющую проекта. На фестивале выступят артисты из России, Турции, Алжира, Кабо-Верде, Португалии, Израиля и других, — рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Вход на все концерты «МИРа Сибири» бесплатный.

Фото: © festmir.ru