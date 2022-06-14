В Красноярском крае на месте крушения «Аэрокобры» найдены новые детали самолёта

На месте крушения самолета «Аэрокобра» прошла установка таблички в память о советском лётчике Аркадии Кольцове.

Организованная Русским географическим обществом экспедиция состоялась в Емельяновском районе Красноярского края на месте падения 27 июля 1943 года самолёта «Аэрокобра» лётчика 9 перегоночного авиаполка лейтенанта Аркадия Дмитриевича Кольцова.

Как пишет пресс-служба РГО, истребитель, поставленный в СССР из США по программе ленд-лиза «Аляска-Сибирь», разбился в ходе перелёта из Красноярска на фронт. Лётчик с того времени числился пропавшим без вести. Это, по информации РГО, было последнее белое пятно в списке авиакатастроф, произошедших в годы Великой Отечественной войны в Центральной Сибири.

В начале июня 2019 года были найдены фрагменты самолёта и останки советского лётчика. В этот же год на Троицком кладбище в Красноярске с воинскими почестями советского лётчика, лейтенанта Аркадия Дмитриевича Кольцова, похоронили.

Новая экспедиция отправилась к месту падения, чтобы найти оставшиеся части самолёта и установить памятную табличку.

В составе экспедиционной группы были представители Красноярского краевого отделения РГО, МЧС, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС и созданного на её базе Молодёжного клуба РГО, воинской части города Железногорска, поискового отряда «Трасса» из СФУ, представители полиции и съёмочная группа телеканала «Звезда».

Поисковые работы прошли успешно и были обнаружены три лопасти воздушного винта и два пулемёта "Аэрокобры". Их поставят в музее. После проведения успешной поисковой операции была установлена табличка в память о лётчике Аркадии Кольцове.

Фото: Георгий Широков