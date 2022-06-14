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В Красноярске заместителем главы города по общественно-политической работе стал Андрей Мацуров

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Красноярск
14:31 14 Июня 2022
общество, красноярск, назначение, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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Андрей Мацуров стал заместителем главы города по общественно-политической работе, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

В 1997 году он окончил Красноярскую государственную технологическую академию по специальности «Менеджмент», прошёл профессиональную переподготовку в Сибирском государственном технологическом университете по программе «Управление персоналом».

Андрей Мацуров в разное время работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, участвовал в организации избирательных кампаний разного уровня. С 2018 года он был советником главы города, работающим на общественных началах.

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