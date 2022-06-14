В Красноярске трое мужчин похитили у женщин 13,5 млн рублей

В Красноярске осудят организатора обманной схемы и двоих его сообщников. Аферисты шесть лет выманивали деньги у женщин.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, 51-летний обвиняемый, являющийся организатором преступной схемы, 6 лет заводил знакомства с женщинами, выстраивал с ними дружеские отношения. Старался произвести впечатление состоятельного человека. Он демонстрировал перед девушками дорогостоящие автомобили, гаджеты, одевался в брендовую одежду, приглашал в рестораны. Узнав о материальном положении женщин, под видом различных возникших проблем либо появившегося выгодного предложения по сделкам, которых на самом деле не было, просил их оформить на себя займы или вложить в сделку деньги. Средства от тратил на себя. Долги не возвращал. Двое его соучастников выступали в роли продавцов по сделкам.

Всего обвиняемые похитили у 9 женщин 13,5 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обвиняемые вину не признали.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина