В Красноярске снесут сооружение на набережной возле музейного центра «Площадь Мира»

Незаконное сооружение на набережной возле музейного центра «Площадь Мира» демонтируют в ближайшее время, пишет в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

— О чёрном сарае недалеко от Виноградовского моста и КИЦа мне несколько раз писали жители. Решение Центрального районного суда по иску прокурора вступило в законную силу. В конце прошлой недели был выдан исполнительный лист на принудительный снос, — сообщает он. — ООО «Сибэкономстрой» самовольно возвело на набережной сооружение, где планировало открыть кафе. Было установлено, что конструкция закрывает вид на Енисей, находится рядом с памятником «Пароход «Святитель Николай». Построен павильон без разрешений.