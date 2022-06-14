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На предприятиях СУЭК в Красноярском крае отпраздновали День России

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Красноярск
13:12 14 Июня 2022
предприятие, праздник, поздравления, сотрудники
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Праздничные акции прошли на предприятиях СУЭК в Красноярском крае в День России. К ним присоединились сотни горняков, участники трудовых отрядов Компании. Волонтеры СУЭК также провели мероприятия для детей – школьников, подопечных социальных центров помощи семье и детям.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае отпраздновали День России

Слова поздравлений звучали в предпраздничный день на проходных всех предприятий СУЭК – волонтеры-угольщики раздавали коллегам ленточки-"триколор".

Российские триколоры, флаги СУЭК, Бородинского разреза развивались накануне праздника в сквере Трудовой Славы города Бородино, а также в самом угольном разрезе – экипаж роторного экскаватора-гиганта ЭРП-2500 №4 развернул на машине шестиметровый флаг. "Мы любим нашу Родину, поэтому в акции участвуем с радостью, - говорит помощник машиниста экскаватора Бородинского разреза Дмитрий Снесарь. - Поздравляем всех! Россия, вперед!"

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае отпраздновали День России

Необычное мероприятие прошло на Березовском разрезе: горняки посвятили его не только Дню России, но и Году культурного наследия народов России. Праздничная программа включала танцы и песни народов нашей страны. Затем горняки накрыли стол пирогами национальных кухонь: здесь были башкирская самса, молдавская вартута, казахская баурсаки. "День России объединяет всех, кто любит свою страну, чтит ее историю и традиции, - подчеркнул руководитель Березовского разреза Александр Буйницкий. - Желаю всем здоровья, добра и мирного неба над головой".

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае отпраздновали День России

В городе Назарово волонтеры Назаровского разреза помогли провести праздник для детей в Комплексном центре социального обслуживания населения: мальчишки и девчонки участвовали в спортивных эстафетах, конкурсах. А в Бородино к детским мероприятиям присоединились отряды СУЭК: они организовали мастер-класс в лагере дневного пребывания школы №1. Вместе с младшими школьниками трудотрядовцы сделали яркий плакат из трафаретов детских ладошек, раскрашенных в цвета российского флага. "Эти ладошки стали крыльями голубя, - рассказывает участница трудового отряда СУЭК Екатерина Слышкина. - Сам голубь – символ того, что мир и процветание нашей страны в том числе и в наших, детских руках!"

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