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Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

Главная Общество
Красноярск
13:45 14 Июня 2022
общество, красноярск, аэрофлот, аэропорт, акции, россия
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Авиакомпания «Аэрофлот» распродаёт билеты со скидкой на полёты по внутрироссийским направлениям.

Распродажа будет действовать до 17 июня, сообщают в красноярском аэропорту.

Период перевозки: до 31 октября.

Количество билетов ограничено.

Из Красноярска по сниженной цене можно улететь в:

  • Новый Уренгой (от 13 500 руб. туда-обратно);
  • Читу (от 12 000 руб. туда-обратно);
  • Иркутск (от 4 500 руб. туда-обратно);
  • Благовещенск (от 6 500 руб. туда-обратно);
  • Санкт-Петербург (от 13 000 руб. туда-обратно);
  • Москву (от 10 000 руб. туда-обратно);
  • Хабаровск (АК «Аврора») (от 15 000 руб. туда-обратно);
  • Владивосток (АК «Аврора») (от 10 000 руб. туда-обратно).

Фото: © vk.com/kja.aero

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