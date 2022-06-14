Аэрофлот запустил распродажу авиабилетов в 8 городов России

Авиакомпания «Аэрофлот» распродаёт билеты со скидкой на полёты по внутрироссийским направлениям.

Распродажа будет действовать до 17 июня, сообщают в красноярском аэропорту.

Период перевозки: до 31 октября.

Количество билетов ограничено.

Из Красноярска по сниженной цене можно улететь в:

Новый Уренгой (от 13 500 руб. туда-обратно);

Читу (от 12 000 руб. туда-обратно);

Иркутск (от 4 500 руб. туда-обратно);

Благовещенск (от 6 500 руб. туда-обратно);

Санкт-Петербург (от 13 000 руб. туда-обратно);

Москву (от 10 000 руб. туда-обратно);

Хабаровск (АК «Аврора») (от 15 000 руб. туда-обратно);

Владивосток (АК «Аврора») (от 10 000 руб. туда-обратно).

Фото: © vk.com/kja.aero