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В Емельяновском районе пьяный водитель сбил дорожного рабочего

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Красноярск
13:05 14 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, красноярск, дтп
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В Емельяновском районе мужчина на Hyundai сбил дорожного рабочего.

Как сообщают в Госавтоинспекции, 14 июня около 11:00 на 800 км автодороги Р255 «Сибирь» 54-летний мужчина на Hyundai в состоянии алкогольного опьянения (0,89 мг/л) ехал со стороны Красноярска в направлении Емельяново. Он не справился с управлением и наехал на стоящую Газель, перед которой стоял дорожный рабочий, производящий демонтаж «отбойника». В результате рабочего и водителя Hyundai доставили в больницу.

Автоинспекторы работают на месте ДТП.

Движение на участке затруднено.

Фото: © Госавтоинспекция Красноярского края

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