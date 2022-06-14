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В Красноярске проходят съёмки исторического сериала о золотой лихорадке

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Красноярск
12:01 14 Июня 2022
общество, красноярск, киносъемки, санкт-петербург, в красноярском крае
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В Национальном парк «Красноярские Столбы» завершились съёмки эпизодов для исторического сериала о золотой лихорадке в Сибири, пишут на сайте правительства Красноярского края.

С этих кадров начался второй этап работы съёмочной группы кинокомпании ТРИИКС «Медиа» над фильмом с рабочим названием «Красный яр». Фильм приурочен к празднованию 200-летия Енисейской губернии.

Съёмка первых кадров стартовала 27 мая в Минусинске. С 12 июня до середины июля снимать фильм будут в Красноярске и его окрестностях. 14 июня съёмки проходят на ул. Дубровинского.

После съёмочная группа переместится в Санкт-Петербург.

Игровой киносериал о золотой лихорадке в Сибири будет состоять из восьми серий. Через них пройдут две сюжетные линии событий – 1860-е годы и наши дни. Производством фильма занимается кинокомпания «ТРИИКС Медиа» (ООО «Кино Альянс», г. Санкт-Петербург, режиссёр Михаил Вассербаум). Организационное содействие в подготовительном и киносъемочном периоде осуществляет «Енисей кино».

Фото: © vk.com/enisey_kino

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