9 очагов возгораний зафиксировано в лесах Красноярского края

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 366 га. Очаги возгораний действовали в Каратузском, Манском, Эвенкийском, Богучанском, Казачинском, Кежемском, Енисейском, Тасеевском и Ермаковском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

На 14 июня в Красноярском крае действуют 9 лесных пожаров на площади 72 га, сообщается на сайте регионального правительства. Остановлено распространение огня на площади 48 га. Ликвидируют пожары 254 человека и 14 единиц техники.

На севере Красноярского края усилили лесопожарную группировку из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов. Туда направили более 60 десантников-пожарных, которые будут базироваться в Богучанском и Кежемском районах.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок