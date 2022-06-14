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КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Назаровском районе

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Красноярск
11:13 14 Июня 2022
транспорт, железные дороги, переезд, ремонт
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16 и 17 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на пересечении с автодорогой, ведущей к поселку Красная Сопка (Назаровский район Красноярский край).

В эти дни, в период с 08:00 до 17:00, проезд автотранспорта через переезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

Временные ограничения согласованы с ГИБДД и администрацией Назаровского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам: работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

 

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