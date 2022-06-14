В Роспотребнадзоре красноярцам рассказали о пользе тополей

Тополь может снижать вредное влияние деятельности человека на окружающую среду, он абсорбирует канцерогены, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Тополь снижает вредоносное влияние бензина, хлороформа, солей тяжёлых металлов и другое. Ежегодно одно дерево впитывает около 25 килограммов сажи из воздуха. Это дерево считается лидером по «производству» кислорода.

— Тополиный пух практически не обладает аллергенными свойствами. По составу волоски тополиного пуха аналогичны вате — это практически чистая целлюлоза, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Опасность представляет то, что к тополиному пуху могут прилипать пыльца других растений и пыль. Тогда пух может становиться аллергенным.

Для защиты на улице необходимо носить очки. В течение дня почаще орошайте слизистую носовых ходов солевыми растворами, полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко