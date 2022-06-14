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В Красноярске снизят скорость передвижения электросамокатов

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Красноярск
12:01 14 Июня 2022
закон, в красноярском крае, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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В департаменте общественной безопасности администрации Красноярска состоялась рабочая встреча с представителями фирм-прокатчиков.

Отметим, что администрация города одной из первых в России заключила с владельцами фирм кикшеринга добровольное соглашение. Основой мерой по сокращению происшествий стало снижение скорости самокатов до 20 км/ч, ограничения действуют в популярных местах прогулок и в местах проведения массовых мероприятий.

На рабочей встрече было принято решение об актуализации данного соглашения. Перечень участков, где скорость самокатов будет ограничена обновят и добавят участки, на которые жалуются люди, пишут на сайте администрации города Красноярска. Прокатчики рассмотрят возможность в наиболее сложных с точки зрения траффика местах ограничить скорость до 15-17 км/ч.

Также изучается возможность выйти с законодательной инициативой о разработке регионального закона. Он определял бы пользователей электросамокатов как участников дорожного движения.

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