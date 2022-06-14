В Красноярске изменится схема движения на перекрёстке ул. Пограничников и ул. Башиловская

15 июня изменится схема организации движения на перекрёстке улиц Пограничников и Башиловская.

Раньше при выезде с территории спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол» водители могли поворачивать лишь направо, теперь движение можно осуществлять прямо, направо и налево. Двигаясь по ул. Пограничников в сторону города можно повернуть на ул. Башиловскую и налево к «Соколу».

Кроме этого, организованы две остановки общественного транспорта напротив «Сокола» и в районе примыкания к нему. Обустроены два регулируемых пешеходных перехода, пишут в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» администрации города Красноярска.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf