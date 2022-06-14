Богучанская ГЭС вышла в финал Всероссийских соревнований оперативного персонала

На Саяно-Шушенской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро) подведены итоги отборочного этапа Девятых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС по региону «Восток». Команда Оперативной службы АО «Богучанская ГЭС» получила 3084,3 балла из 3400 возможных, заняла второе место среди 15 команд, и получила путевку в финал Всероссийских соревнований, который пройдет в сентябре на базе Волжской ГЭС и Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики (КорУнГ). Начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Алексей Дудин признан лучшим по профессии.

Соревнования проходили в шесть этапов. На первом этапе при проверке знаний нормативно-технических и распорядительных документов команда Богучанской ГЭС получила 517,3 балла из 700 возможных, а на втором при производстве переключений в электроустановках – дополнительные 23 балла к 600 возможным. Третий этап (предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима работы оборудования) принес энергетикам из Кодинска 767 баллов из 800; четвертый (оказание доврачебной помощи пострадавшему) – 345 из 400. При решении задач по ведению режима работы ГЭС оперативники получили 453 балла из 500, а на заключительном шестом этапе, где команды тушили настоящее возгорание на имитаторе электроустановки – 379 из 400. Команда Богучанской ГЭС стала одной из пяти команд, которая прошла все этапы без штрафных баллов от Мандатной комиссии.

Команда Богучанской ГЭС, первые гидроагрегаты которой были введены в эксплуатацию в 2012 году, впервые приняла участие в региональном этапе Всероссийских соревнований уже в 2014 году. В 2016 году оперативники станции вышли в финал и заняли пятое место, а в 2018 году - в финале поднялись на третью ступень пьедестала почета. По итогам Седьмых Всероссийских соревнований лучшим машинистом гидроагрегатов в России был признан Петр Иванов. Через два года на Восьмых соревнованиях Петр Иванов победил в номинации «Лучший начальник смены машинного зала» и на региональном этапе, и в финале.

В финал Девятых Всероссийских соревнований также вышли команды Новосибирской ГЭС (3171,3 балла); Саяно-Шушенской ГЭС (2995,6 балла) и Воткинской ГЭС (2989,7 балла). При подведении итогов главная судейская комиссия соревнований, состоящая из представителей Производственного блока РусГидро, КорУнГа, разработчиков программного обеспечения этапов и Российского Красного Креста, отметила высокий уровень профессиональной подготовки участников в регионе «Восток»: все четыре команды-финалиста получили больше баллов, чем победитель в регионе «Запад». Поэтому Оргкомитет соревнований принял решение увеличить количество участников финала от «Востока» до шести команд – дополнительные путевки получили команды Зейской ГЭС (2908,6 балла) и Иркутской ГЭС (2873,3 балла).

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»