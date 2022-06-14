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В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП

Главная Общество
Красноярск
08:40 14 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп
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Изрядно пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями на ул. Матросова.

13 июня в 20:55 34-летний водитель на Ford Mondeo ехал по ул. Матросова и столкнулся с ВАЗ 2109, который ехал в попутном направлении. От удара Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим УАЗом, сообщают в Госавтоинспекции Красноярского края.

В результате травмированы трое пассажиров ВАЗ 2109, их доставили в больницу. Водителям Ford Mondeo и УАЗ оказана медпомощь на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Ford Mondeo находился в состоянии опьянения (1,306 мг/л).

Фото: © vk.com/kraschp

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