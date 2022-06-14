В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП

Изрядно пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями на ул. Матросова.

13 июня в 20:55 34-летний водитель на Ford Mondeo ехал по ул. Матросова и столкнулся с ВАЗ 2109, который ехал в попутном направлении. От удара Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим УАЗом, сообщают в Госавтоинспекции Красноярского края.

В результате травмированы трое пассажиров ВАЗ 2109, их доставили в больницу. Водителям Ford Mondeo и УАЗ оказана медпомощь на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Ford Mondeo находился в состоянии опьянения (1,306 мг/л).

Фото: © vk.com/kraschp