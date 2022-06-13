В Красноярском крае будут судить жителя Алтая за совершение серии краж

Следственный отдел города Ачинска закончил расследование и направил в суд уголовное дело по 5 эпизодам преступления в отношении жителя Алтайского края.

Рассказываем в чем провинился мужчина с Алтая. В конце 2021 года в полицию обратились жители Ачинска с сообщениями о похищении их имущества. Злоумышленник, которого подозревали в воровстве, проникал в гаражи и квартиры, откуда забирал электроинструменты, автошины, металлические радиаторы и кабели. Всего мужчина наворовал, примерно, на 60 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Позже он сознался в содеянном. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 32-летний житель Алтайского края. В Ачинск он приехал погостить к своей девушке.

У знакомых он присматривал различные вещи, а после изучения объявления на сайтах находил возможных покупателей, договаривался о сделке и похищал нужные предметы у приятелей для продажи. Часть похищенного имущества изъяли и вернули законным владельцам.

Уголовного дела с обвинительным заключением на жителя Алтая уже направили в Ачинский городской суд для рассмотрения. От потерпевших на него подан иск со стороны потерпевших. Сумма иска составляет 27 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас под стражей.

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