На север Красноярского края перебросили дополнительные силы для борьбы с пожарами

На север Красноярского края отправили группировку лесных пожарных для борьбы с огненной стихией.

По информации правительства Красноярского края, больше 40 человек из пожарного десанта Ермаковского, Красноярского, Манского и Саянского авиаотделений прибыли на север края. Разместили отряд в Богучанском районе.



Согласно прогнозу синоптиков, на севере региона в ближайшие дни температура подымется до +30 градусов, а может и выше. Осадков не предвещают, но возможны грозы, что может привести к плачевным последствиям для лесного массива.

«Наша практика внутрибазового маневрирования уже доказала свою эффективность.​ Поэтому работаем на опережение и отправили специалистов в районы, где возможно обострение лесопожарной обстановки. Это позволяет максимально снизить риски и удержать под контролем ситуацию в лесах», - руководитель Лесопожарного центра в Красноярском крае Виталий Простакишин.

Фото: МЧС Красноярского края