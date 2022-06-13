Красноярская ГЭС ко Дню России стала танцплощадкой для балерин

На Красноярской ГЭС в честь Дня России прошел танцевальный перформанс с участием балерин.
Видеозапись с танцами на плотине опубликовали в паблике мэрии Дивногорска.
«Россия — страна невероятных контрастов, в этом ролике четко прослеживается, как в ней сочетаются могущество и грациозность. Изящные балерины исполнили прекрасный танец на великой Красноярской ГЭС — сооружении, поражающем своей промышленной мощностью!», — пишут организаторы перформанса.
Похоже, что таким образом, администрация города Дивногорска решила поздравить россиян с праздником.
Фото: скриншот к видео от vk.com/divnogorsk_adm