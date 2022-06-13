Красноярская ГЭС ко Дню России стала танцплощадкой для балерин

Накануне в Канском районе Красноярского края пропали двое братьев. Как рассказал их отец, мальчишки 11 и 14 лет ушли гулять и пропали. На поиски детей сразу выдвинулись волонтеры и полицейские. Сотрудник полиции искали пропавших рядом с селом Таежное и ближайших нас...