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В Красноярском крае нашли пропавших накануне подростков

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Красноярск
16:45 12 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, дети, пропавшие
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Накануне в Канском районе Красноярского края пропали двое братьев. Как рассказал их отец, мальчишки 11 и 14 лет ушли гулять и пропали. На поиски детей сразу выдвинулись волонтеры и полицейские. 

Сотрудник полиции искали пропавших рядом с селом Таежное и ближайших населенных пунктах.

- Также поиски велись в лесных массивах, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сегодня, 12 июня,  мальчишек нашли. Оказалось, что дети, не предупредив родителей, ушли на рыбалку. Ночевать вне дома они не собирались, но, возвращаясь домой, услышали, что их ищут. Испугавшись наказания, дети не пошли домой, а устроились на ночевку в заброшенном здании.

Сейчас ребята дома, они здоровы и чувствуют себя хорошо.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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