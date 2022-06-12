Сильный ветер и гроза ожидаются в Красноярске 12 июня

Летняя жара, грозы и шквалистый ветер - такая погода ожидается сегодня, 12 июня, в Красноярском крае. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

По прогнозам синоптиков, в Красноярске ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Температура воздуха составит +29... +31°C. А вот на юге Красноярского края - настоящий летний зной: до +30... +35°C.

В центральных и южных районах края днем усилится ветер, порывы которого будут достигать 13-20 м/с.

В МЧС напомнили, что в такую погоду под строгим запретом разведение открытого огня. И уж тем более нельзя поджигать тополиный пух или траву.

Фото:©ГУ МЧС