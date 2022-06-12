В Лесосибирске на кладбище вышел медведь

Медведицу и медвежонка заметили жители Лесосибирска Красноярского края на городском кладбище. Фотографии очевидцы опубликовали в местном паблике «ЧП Лесосибирск» социальной сети "ВКонтакте" накануне, 11 июня.
На снимке видно, что маленький медвежонок бродит между захоронениями, чуть поотдаль держится медведица.
В комментариях к публикации пользователи пишут о том, что и раньше замечали следы пребывания лесных хищников на территории кладбища.
Отметим, что обращений по поводу появления медведей в районе кладбища не поступало ни в МЧС, ни в полицию.
Фото: "ЧП Лесосибирск"/"ВКонтакте"