В Лесосибирске на кладбище вышел медведь

Медведицу и медвежонка заметили жители Лесосибирска Красноярского края на городском кладбище. Фотографии очевидцы опубликовали в местном паблике «ЧП Лесосибирск» социальной сети "ВКонтакте" накануне, 11 июня.

На снимке видно, что маленький медвежонок бродит между захоронениями, чуть поотдаль держится медведица.

В комментариях к публикации пользователи пишут о том, что и раньше замечали следы пребывания лесных хищников на территории кладбища.

Отметим, что обращений по поводу появления медведей в районе кладбища не поступало ни в МЧС, ни в полицию.

Фото: "ЧП Лесосибирск"/"ВКонтакте"