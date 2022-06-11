Две баржи столкнулись на рейде в Новосибирской области

В пятницу, 10 июня, на рейде в Новосибирской области столкнулись две несудоходные баржи. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на паромной переправе «Спирино-Чингис» в Ордынском районе. По сообщению ведомства, баржи перевозили пассажиров и автотранспорт. По предварительным данным, пострадал один человек.

Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Фото:©Западно-Сибирской транспортной прокуратуры