Министр спорта Красноярского края встретился с руководством ХК "Енисей"

Рабочую встречу с руководством хоккейного клуба "Енисей" провел министр Красноярского края Денис Петровский. Об этом он рассказал накануне. 10 июня, в своем Telegram-канале.

"Провели рабочую планерку с руководством ХК «Енисей». Обсудили не только дела клуба, но и вопросы школы, - написал Петровский. - Сегодня еще в гости к Сергею Ивановичу Ломанову приехал его старый друг, наш земляк, Александр Федорович Тарханов. Заслуженный тренер России провел для ребят футбольную тренировку. Футбол и ХСМ они ж как друзья-побратимы"