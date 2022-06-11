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Министр спорта Красноярского края встретился с руководством ХК "Енисей"

Главная Общество
Красноярск
19:00 11 Июня 2022
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Рабочую встречу с руководством хоккейного клуба "Енисей" провел министр Красноярского края Денис Петровский. Об этом он рассказал накануне. 10 июня, в своем Telegram-канале.

"Провели рабочую планерку с руководством ХК «Енисей». Обсудили не только дела клуба, но и вопросы школы, - написал Петровский. -  Сегодня еще в гости к Сергею Ивановичу Ломанову приехал его старый друг, наш земляк, Александр Федорович Тарханов. Заслуженный тренер России провел для ребят футбольную тренировку. Футбол и ХСМ они ж как друзья-побратимы"

Фото:©Telegram-канал Дениса Петровского

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