Сергей Еремин похвалил украшающих город цветами красноярцев

Мэр Красноярска Сергей Еремин поблагодарил жителей города и представителей бизнеса, которые украшают цветами свои дворы и прилегающие к магазинам и офисам территории.

"Лето мы создаём вместе", - написал в своем Telegram-канале Сергей Еремин. Он рассказал о том, что гуляя по городу часто обращает внимание на то, как красиво украшены цветами многие объекты бизнеса и дворовые территории. Глава города напомнил, что какое-то время назад в Красноярске даже появился новый термин - "оцветочивание города".

"Не устану говорить спасибо всем, кто вкладывает частичку своей души в преображение Красноярска"., написал Сергей Еремин, подчеркнув, что для таких людей дом не заканчивается порогом квартиры или офиса.

Фото:©Telegram-канале Сергея Еремина