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Юрист из Новосибирска Елена Попова рискует умереть в больнице от сепсиса

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Июня 2022
болезнь, медицина, общество
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Юрист из Новосибирска Елена Попова после переезда на север серьёзно заболела. По словам женщины, проблемы со здоровьем у неё начались после миграции - отказали обе почки и вот уже несколько лет она не может жить без диализа.

Единственным опекуном у неё является муж. Супруг и сам имеет инвалидность, но не отчаивается, занимается воспитанием их общей дочери и поддерживает Елену, которая сейчас находится в больнице.

Женщина рассказала «МК в Новосибирске», что в последнее время её здоровье сильно ухудшилось: уже неделю держится высокая температура, сильные боли, от которых она боится сойти с ума, да еще и развился сепсис.

 "Мой одногрупник ранее предложил организовать сбор помощи, но я из гордости отказалась, - говорит Елена. - Сейчас не осталось даже гордости. У меня случился сепсис. Сейчас я расхлебываю последствия".

Женщина призналась, что не может есть и уже не встает от слабости. Для восстановления и лечения ей необходимо специальное питание, которое стоит больших денег  - 1 000 рублей в день. К тому, нужны лекарства и вскоре ей предстоит платная пластика.

Женщина пожаловалась, что социальной помощи ей недостаточно, а вот врачей, которые борются за её здоровье, очень благодарна.

Фото:©Кирилл Калинников/РИА Новости

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