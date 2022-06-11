Житель Железногорска украл деньги с банковской карты, которую нашел его пасынок

В Железногорске местный житель пойдет под суд за кражу 8,5 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Банковскую карту 24-летняя жительница Железногорска обронила, выходя из автобуса. Пропажу денег обнаружила не сразу, так как у нее не была подключена система оповещений. Когда она зашла в личный кабинет, чтобы проверить баланс карты, увидела, что со счета уже несколько раз были списаны деньги. Оказалось, что картой расплачивались в магазинах и переводили деньги на на неизвестный номер телефона.

«Девушка заблокировала карту и обратилась в дежурную часть» - рассказали в краевой полиции.

Личность подозреваемого правоохранители установили быстро. Оказалось, что карту на улице нашел подросток. Мальчик купил сладости себе и своим сестрам, расплатившись картой. Узнав об этом его мать отругала сына, забрала банковскую карту и убрала её в шкаф. Сожитель женщины – 37-летний безработный мужчина – воспользовался ситуаций, достал карту и пригласил заглянувшего в гости соседа сходить с ним в магазин. Сосед, не подозревая, что расплачивается чужой картой, купил алкоголь, сигареты и продукты.

На следующий день предприимчивый железногорец снова взял карту, чрез разные терминалы перевел на свою сим-карту деньги. Вернувшись домой, воспользовался тем, что гражданская супруга спала, он перевел похищенные деньги со счета своего телефона на ее карту и стер все смс о зачислении. Достал сим-карту из своего телефона и смыл в унитаз, а украденные деньги обналичил с карточки жены в банкомате.

К моменту, когда его задержала полиция, он успел потратить украденные деньги, накупив алкоголь и продукты.

Теперь любитель чужих денег стал обвиняемым по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.