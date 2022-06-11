В Красноярском крае отменили режим ЧС в лесах

Режим в ЧС в лесах отменили в Красноярском крае. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство региона. При этом запрет на посещение лесов и проведение огневых работ по-прежнему остается в силе. Также нельзя сжигать мусор и сухую траву.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу, незамедлительно сообщите о произошедшем по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Кроме этого, информацию можно направить сообщением с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин