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В Красноярском крае отменили режим ЧС в лесах

Главная Общество
Красноярск
12:00 11 Июня 2022
общество, в красноярском крае, лес, чс
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Режим в ЧС в лесах отменили в Красноярском крае. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство региона. При этом запрет на посещение лесов и проведение огневых работ по-прежнему остается в силе. Также нельзя сжигать мусор и сухую траву.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу, незамедлительно сообщите о произошедшем по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Кроме этого, информацию можно направить сообщением с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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