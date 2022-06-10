Красноярские цементники пополнили банк донорской крови

Работники ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняли участие в акции «День донора».

На территорию завода прибыл выездной мобильный комплекс Красноярского краевого центра крови № 1. Многие красцемовцы изъявляли желание присоединиться к акции, однако не всем это удалось реализовать по состоянию здоровья. Прежде чем сдать кровь, каждый работник прошел медосмотр. Потенциальным донорам измерили давление, провели необходимые анализы. По результатам обследования врачи решали, кого можно допустить до забора крови, а кого – нет. Только 52 красноярским цементникам дали возможность стать донорами. В общей сложности было сдано более 21,5 литра крови.

Как рассказали в пресс-службе, работники предприятия всегда активно откликаются на подобные благотворительные акции, многие из них – доноры «со стажем»: сдают кровь в пятый, десятый и даже в 25-й раз. Некоторые самостоятельно периодически посещают Красноярский краевой центр крови № 1.

«С данным учреждением мы сотрудничаем уже много лет и регулярно пополняем банк донорской крови, это стало доброй традицией. Заводчане активно поддерживают акцию, так как понимают: сдать кровь и ее компоненты – значит, не остаться равнодушным, прийти на помощь людям, попавшим в беду, спасти их жизнь и здоровье», – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»