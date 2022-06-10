97 школ Красноярского края получат ноутбуки и лазерные принтеры

Ноутбуки и лазерные принтеры поступят в 97 школ по национальному проекту «Образование».

Техника находится на складе в Красноярске, со следующей недели ее начнут выдавать представителям территорий. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Ученики и педагоги смогут участвовать в онлайн-конференциях, проводить и подключаться к различным телемостам.

Всего закуплено свыше 1 800 единиц цифровой техники на 111 млн рублей. Наш регион один из первых в России начнёт выдавать оборудование перед началом учебного года.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края