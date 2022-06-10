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97 школ Красноярского края получат ноутбуки и лазерные принтеры

Главная Общество
Красноярск
22:02 10 Июня 2022
в красноярском крае, образование, красноярск, общество, компьютер
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Ноутбуки и лазерные принтеры поступят в 97 школ по национальному проекту «Образование».

Техника находится на складе в Красноярске, со следующей недели ее начнут выдавать представителям территорий. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Ученики и педагоги смогут участвовать в онлайн-конференциях, проводить и подключаться к различным телемостам.

Всего закуплено свыше 1 800 единиц цифровой техники на 111 млн рублей. Наш регион один из первых в России начнёт выдавать оборудование перед началом учебного года.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края

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