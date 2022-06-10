Волонтёры РУСАЛа продолжают озеленять территорию Советского района Красноярска

Волонтёры Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ организовали экоакцию по озеленению В Советском района Красноярска. В этот раз на территории детского сада № 300 высадили 50 вязов и 5 кустов спиреи.

Новые саженцы дополнили живую изгородь прогулочной территории детского сада. Специалисты говорят, что такая форма посадок деревьев и кустарников не только украшает двор, но и повышает уровень безопасности гуляющих там детей. Именно вязы идеально подходят для создания таких композиционных элементов ландшафтного дизайна. Кроме того, вяз является довольно газоустойчивым, его листья задерживают в несколько раз больше пыли, чем листья тополя, клёна, липы.

Это не первая экоакция РУСАЛа по озеленению в 2022 году. Волонтёры ранее вместе с воспитанниками и сотрудниками детского сада № 59 высадили 60 саженцев, среди которых 20 груш, 20 яблонь и 20 сиреней в рамках экомарафона «Зелёная волна». Кроме того, состоялась масштабная экоакция «Сиреневый день», которую компания организовывает уже в 6 раз. Всего за сутки сотрудники Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ вместе с активистами и представителями власти высадили в Красноярске 250 кустов молодой сирени. Почти половина из них украсила территорию крупных спортивных объектов в Советском районе. Остальная часть саженцев были высажены в детсадах и во дворах жилых домов. За шесть лет 1500 кустов сирени высажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома № 1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, краевой клинической больницы, 20-й больницы, БСМП, и многих других территориях. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

По материалам РУСАЛ

Фото: предоставлено РУСАЛ