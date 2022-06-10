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Роспотребнадзор запрещает купаться в водоёмах Красноярского края

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Красноярск
20:30 10 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вода, опасность
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В реке Кача (район п. Солонцы), озере Бузим (Сухобузимский район), озере Мясокомбинат выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По остальным зонам рекреации исследования продолжаются, пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале.

С начала года зарегистрирован 21 случай заболевания энтеровирусной инфекцией, из них 3 энтеровирусных менингита. Факторов передачи инфекции несколько, при этом ведущий — вода открытых водоёмов, используемая для рекреационных целей и не соответствующая гигиеническим требованиям.

— Ни один из пляжей не имеет официальное санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее его безопасность, — сообщает Дмитрий Горяев.

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