Роспотребнадзор запрещает купаться в водоёмах Красноярского края

В реке Кача (район п. Солонцы), озере Бузим (Сухобузимский район), озере Мясокомбинат выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По остальным зонам рекреации исследования продолжаются, пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале.

С начала года зарегистрирован 21 случай заболевания энтеровирусной инфекцией, из них 3 энтеровирусных менингита. Факторов передачи инфекции несколько, при этом ведущий — вода открытых водоёмов, используемая для рекреационных целей и не соответствующая гигиеническим требованиям.